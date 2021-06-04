Защитить интересы Белавиа: ФПБ инициирует иск в Международный суд ООН

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Интересы коллектива Белавиа будут отстаивать в международных организациях. Федерация профсоюзов Беларуси инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза. Об этом во время встречи с коллективом белорусской авиакомпании заявил профсоюзный лидер страны. Подготовкой необходимых документов займутся сильнейшие юристы, подключат к процессу и Министерство иностранных дел. По словам Михаила Орды, подобные односторонние принудительные меры противоречат международному праву, Уставу ООН, а также нормам, которые регулируют мирные отношения между государствами. Это ранее не единожды подчеркивала Генеральная Ассамблея и Совет ООН. Саботаж это или чистой воды агрессия против Беларуси и наших людей, в компании введенные Евросоюзом ограничения рассматривает не иначе как устранение сильного конкурента.

Александр Липавский, председатель первичной профсоюзной организации авиакомпании "Белавиа":

Я расцениваю применение этих дискриминационных мер как действие недобросовестных конкурентов, которые пытаются устранить с обострившегося сегодня рынка авиационных перевозок на фоне пандемии устранить в нашем лице (лице компании "Белавиа") достойного конкурента. Который может соперничать во всем вопросам безопасности полетов, предоставления комфорта и качества услуг пассажирам.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы сегодня инициировали иск в Международный суд ООН на заключение правомерности этих документов их законность. В противном случае идет полный демонтаж международного права. А это попахивает полным хаосом мировым. И это творит сегодня Евросоюз. Все видно как белый день - сегодня идет агрессия против страны и людей нашего государства. Поэтому сегодня мы также подготовили и иск в Верховный суд Беларуси для того чтобы Верховный суд исследовал международное право и дал заключение о том, насколько правомерны действия Евросоюза в отношении наших людей.

Во время посещения Белавии Михаил Орда пообщался с трудовым коллективом, который здесь, к слову, составляет почти 2 000 человек. Ситуация пока стабильна - без задержек продолжается выплата заработной платы, компания выполняет и другие финансовые обязательства. Чтобы выровнять ситуацию, сегодня Беларусь наращивает частоту полетов в Стамбул, Тбилиси и Батуми. По чартерным рейсам, которые были запланированы в Тунис, Черногорию, Грецию и Болгарию, рассматривается возможность переориентации на курорты Египта и Турции.





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