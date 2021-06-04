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ICAO призвала отменить запрет на полеты над Беларусью
04.06.2021 16:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Международная ассоциация воздушного транспорта призвала отменить запрет на полеты над Беларусью. Там предлагают не политизировать авиабезопасность в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ICAO.
Несмотря на это, послы ЕС сегодня одобрили ограничительные меры против белорусских авиакомпаний. Санкции с полуночи охватят запрет на полеты в воздушном пространстве ЕС и посадку самолетов нашей страны в аэропортах сообщества. Авиакомпаниям ЕС может быть запрещено летать над Беларусью.
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Международная ассоциация воздушного транспорта призвала отменить запрет на полеты над Беларусью. Там предлагают не политизировать авиабезопасность в связи с...
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