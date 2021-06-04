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Е. Пономарева: Протасевич был искренен
04.06.2021 16:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беседа с Протасевичем вышла эмоциональной, но в искренности его слов сомнений быть не может. Мнение доктора политических наук и профессора МГИМО Елены Пономаревой (видео).
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Беседа с Протасевичем вышла эмоциональной, но в искренности его слов сомнений быть не может. Мнение доктора политических наук и профессора МГИМО Елены Пономаревой...
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