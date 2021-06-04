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Г. Давыдько: Протасевич понимает, сколько судеб он сломал разным людям и что все на его совести
04.06.2021 16:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Интервью вызвало большой интерес у экспертного сообщества и занимает первое место в трендах
"Это начало окончательного уничтожения попытки государственного переворота. Протасевич понимает, сколько судеб он сломал разным людям и что все на его совести". Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Давыдько в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Интервью вызвало большой интерес у экспертного сообщества и занимает первое место в трендах YouTube. "Это начало окончательного уничтожения попытки...
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