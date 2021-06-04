Р. Протасевич выложил протестные карты на стол

Источник материала: БT

Третье июня - траурная дата для сбежавшей белорусской оппозиции. Идеология белорусского протеста - целый бизнес с дивидендами, на который сегодня благополучно проживают в Литве и Польше строители "альтернативной Беларуси". Все карты кулуаров оппозиции выложил основатель и бывший главный редактор экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич в интервью телеканалу ОНТ. Как устроен протест? Кто стоял у истоков? Как происходит финансирование?

Например, Белорусский дом в Варшаве, который контролирует белорусскую повестку из-за рубежа, получил через польского премьера 53 млн злотых для помощи белорусским беженцам. Однако им на помощь рассчитывать не приходится. Деньги осели в карманах оппозиционной шайки. Делиться они не намерены. У Европы есть свои причины финансировать содержанок за счет налогоплательщиков. Причины внешнеполитические.

Нет протеста - нет денег

Миллионы тратит и польское правительство. Зарубежным правительствам, и сбежавшей оппозиции протест выгоден. Одни за него готовы платить, другие - получать серебреники за проданные жизни белорусов. Однако в штабах протестунов хорошо понимают: белорусы больше не хотят рисковать своим спокойствием и здоровьем за интересы кучки продавшихся оппозиционеров.





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