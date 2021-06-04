В Борисове работники аптеки подозреваются в присвоении более Br86 тыс.

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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД раскрыли схему хищения денежных средств со стороны заведующей и фармацевта одной из государственных аптек города. Об этом БелТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

По предварительным данным, с ноября 2016 года по апрель 2020 года работникам аптеки удалось незаконно заполучить свыше Br86 тыс. "Продавая лекарства за наличные средства, женщины не выбивали чеки, тем самым создавались излишки, которые они потом забирали из кассы. Чтобы скрыть имеющуюся недостачу, позднее в программу учета лекарственных средств вносили недостоверные сведения", - рассказали в ведомстве.







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