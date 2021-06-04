В Польше запущен механизм неотвратимости наказания за нарушение прав человека

Польша будет документировать нарушения прав человека в Беларуси, чтобы в будущем все, кто имел к ним отношение, были неотвратимо наказаны. В МИД Польши выразили стопроцентную уверенность в том, что все преступники, имеющие отношение к насилию и репрессиям в Беларуси, вскоре понесут ответственность.

Об этом в эфире TVP заявил замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач. По его словам, сейчас запущено два механизма: один документирует все нарушения закона действующими властями Беларуси, чтобы в будущем виновные могли понести ответственность.

«У нас есть стопроцентная уверенность, что придет время, когда все эти преступники в Беларуси, которые репрессируют и пытают людей, ответят за это в соответствии с законодательством и чувством всеобщей справедливости. Такой момент наступит», — подчеркнул замглавы МИД Польши.

МИД Польши также фокусируется на прекращении репрессий против польского меньшинства в Беларуси и освобождении его представителей, находящихся под стражей. Ранее троих из из пяти задержанных по «делу Союза поляков» в результате дипломатической и консульской деятельности польского правительства удалось переправить из заключения в Беларуси в Польшу.

«Мы никогда не оставляем наших соотечественников в беде. Мы продолжим эту деятельность и будем ее ускорять, чтобы прекратились репрессии в отношении поляков, а арестованные были освобождены, мы делаем акцент на том, чтобы наши соотечественники были на свободе», — подчеркнул представитель МИД.