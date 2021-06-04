|
В Польше запущен механизм неотвратимости наказания за нарушение прав человека
04.06.2021 17:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Польша будет документировать нарушения прав человека в Беларуси, чтобы в будущем все, кто имел к ним отношение, были неотвратимо наказаны. В МИД Польши выразили стопроцентную уверенность в том, что все преступники, имеющие отношение к насилию и репрессиям в Беларуси, вскоре понесут ответственность.
Об этом в эфире TVP
«У нас есть стопроцентная уверенность, что придет время, когда все эти преступники в Беларуси, которые репрессируют и пытают людей, ответят за это в соответствии с законодательством и чувством всеобщей справедливости. Такой момент наступит», — подчеркнул замглавы МИД Польши.
МИД Польши также фокусируется на прекращении репрессий против польского меньшинства в Беларуси и освобождении его представителей, находящихся под стражей. Ранее троих из из пяти
«Мы никогда не оставляем наших соотечественников в беде. Мы продолжим эту деятельность и будем ее ускорять, чтобы прекратились репрессии в отношении поляков, а арестованные были освобождены, мы делаем акцент на том, чтобы наши соотечественники были на свободе», — подчеркнул представитель МИД.
Напомним, что Совет ООН по правам человека
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польша будет документировать нарушения прав человека в Беларуси, чтобы в будущем все, кто имел к ним отношение, были неотвратимо наказаны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)