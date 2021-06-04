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В Польше запущен механизм неотвратимости наказания за нарушение прав человека

04.06.2021 17:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Польша будет документировать нарушения прав человека в Беларуси, чтобы в будущем все, кто имел к ним отношение, были неотвратимо наказаны. В МИД Польши выразили стопроцентную уверенность в том, что все преступники, имеющие отношение к насилию и репрессиям в Беларуси, вскоре понесут ответственность.

Об этом в эфире TVP заявил замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач. По его словам, сейчас запущено два механизма: один документирует все нарушения закона действующими властями Беларуси, чтобы в будущем виновные могли понести ответственность.

«У нас есть стопроцентная уверенность, что придет время, когда все эти преступники в Беларуси, которые репрессируют и пытают людей, ответят за это в соответствии с законодательством и чувством всеобщей справедливости. Такой момент наступит», — подчеркнул замглавы МИД Польши.

МИД Польши также фокусируется на прекращении репрессий против польского меньшинства в Беларуси и освобождении его представителей, находящихся под стражей. Ранее троих из из пяти задержанных по  «делу Союза поляков» в результате дипломатической и консульской деятельности польского правительства удалось переправить из заключения в Беларуси в Польшу.

«Мы никогда не оставляем наших соотечественников в беде. Мы продолжим эту деятельность и будем ее ускорять, чтобы прекратились репрессии в отношении поляков, а арестованные были освобождены, мы делаем акцент на том, чтобы наши соотечественники были на свободе», — подчеркнул представитель МИД.

Напомним, что Совет ООН по правам человека одобрил в марте создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года. Перед принятием резолюции правозащитники из Amnesty International призвали к действиям по защите прав участников мирных протестов. Одновременно они выразили обеспокоенность по поводу возможности разгона ОМОНом новых продемократических выступлений, намеченных на 25 марта по случаю Дня Воли.

 
 
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Польша будет документировать нарушения прав человека в Беларуси, чтобы в будущем все, кто имел к ним отношение, были неотвратимо наказаны.
 
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