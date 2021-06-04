Amnesty осудила вынужденный самооговор Протасевича

В организации Amnesty International прокомментировали трансляцию 3 июня по ОНТ принудительного «признания» незаконно арестованного журналиста Романа Протасевича.

«Вынужденный самооговор Романа Протасевича по белорусскому государственному телевидению представлял из себя ужасное зрелище. Человек, очевидно находящийся на грани срыва, в слезах и с видимыми повреждениями на запястьях, вынужден оговаривать себя и нахваливать своих похитителей. Это был пример жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, транслировавшийся в телеэфире», - заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.



«Вчерашнее унизительное «интервью» показывает, что Роман Протасевич находится под невыносимым психологическим давлением, что равносильно жестокому обращению, и дает основание требовать привлечения к ответственности всех, кто стоит за этим фарсом. Роман Протасевич был лишен свободы, и ему грозит длительный срок тюремного заключения исключительно за то, что он воспользовался своим правом на свободу выражения мнения», - сказала Мари Стразерс.

«Мы отмечаем решительное международное осуждение режима Александра Лукашенко, в том числе странами Европейского Союза, и призываем мировые правительства сделать все возможное, чтобы положить конец кризису с правами человека в Беларуси. Все виновные в пытках, убийствах и других преступлениях по международному праву в Беларуси должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, для чего должны быть введены в действие все доступные транснациональные механизмы правосудия», - добавила она.