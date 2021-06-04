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Amnesty осудила вынужденный самооговор Протасевича

04.06.2021 18:25 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В организации Amnesty International прокомментировали трансляцию 3 июня по ОНТ принудительного «признания» незаконно арестованного журналиста Романа Протасевича.

«Вынужденный самооговор Романа Протасевича по белорусскому государственному телевидению представлял из себя ужасное зрелище. Человек, очевидно находящийся на грани срыва, в слезах и с видимыми повреждениями на запястьях, вынужден оговаривать себя и нахваливать своих похитителей. Это был пример жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, транслировавшийся в телеэфире», - заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Вчерашнее унизительное «интервью» показывает, что Роман Протасевич находится под невыносимым психологическим давлением, что равносильно жестокому обращению, и дает основание требовать привлечения к ответственности всех, кто стоит за этим фарсом. Роман Протасевич был лишен свободы, и ему грозит длительный срок тюремного заключения исключительно за то, что он воспользовался своим правом на свободу выражения мнения», - сказала Мари Стразерс.

«Мы отмечаем решительное международное осуждение режима Александра Лукашенко, в том числе странами Европейского Союза, и призываем мировые правительства сделать все возможное, чтобы положить конец кризису с правами человека в Беларуси. Все виновные в пытках, убийствах и других преступлениях по международному праву в Беларуси должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, для чего должны быть введены в действие все доступные транснациональные механизмы правосудия», - добавила она.

  • 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично Александр Лукашенко. Позже стало известно, что сообщение ложное.
  • На борту оказался основатель оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он немедленно был задержан белорусскими правоохранителями. 
  • 3 июня в эфире ОНТ показали "интервью" с журналистом, где он что полностью признает свою вину в организации акций протеста в Беларуси после президентских выборов.
  • Отец Романа Дмитрий Протасевич прокомментировал интервью сына. Он сказал, что он уверен, что Романа заставили признаться и запугали. Дмитрий считает, что с его сыном происходили пытки, психологическое насилие и шантаж.
     

 
Теги: Минск
 
 
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В организации Amnesty International прокомментировали трансляцию 3 июня по ОНТ принудительного «признания» незаконно арестованного журналиста Романа Протасевича.
 
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