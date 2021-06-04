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Amnesty осудила вынужденный самооговор Протасевича
04.06.2021 18:25 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В организации Amnesty International прокомментировали трансляцию 3 июня по ОНТ принудительного «признания» незаконно арестованного журналиста Романа Протасевича.
«Вынужденный самооговор Романа Протасевича по белорусскому государственному телевидению представлял из себя ужасное зрелище. Человек, очевидно находящийся на грани срыва, в слезах и с видимыми повреждениями на запястьях, вынужден оговаривать себя и нахваливать своих похитителей. Это был пример жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, транслировавшийся в телеэфире», - заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.
«Мы отмечаем решительное международное осуждение режима Александра Лукашенко, в том числе странами Европейского Союза, и призываем мировые правительства сделать все возможное, чтобы положить конец кризису с правами человека в Беларуси. Все виновные в пытках, убийствах и других преступлениях по международному праву в Беларуси должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, для чего должны быть введены в действие все доступные транснациональные механизмы правосудия», - добавила она.
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В организации Amnesty International прокомментировали трансляцию 3 июня по ОНТ принудительного «признания» незаконно арестованного журналиста Романа Протасевича.
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