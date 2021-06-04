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ГАИ следит за соблюдением правил дорожного движения и безопасностью несовершеннолетних

04.06.2021 18:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С начала этого года в Минске зафиксировано 38 аварий с участием несовершеннолетних, в которых 41 ребенок травмирован. Причина - несоблюдение правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов. ГАИ продолжает внимательно следить за ситуацией у пешеходных переходов, во дворах и около учреждений образования. Там, где концентрация несовершеннолетних максимальная. Не обошлось без наездов и на этой неделе. По словам автоинспекторов, такие ДТП происходят по одинаковому сценарию.

ГАИ продолжит профилактические мероприятия по безопасности несовершеннолетних. Во время каникул сотрудники автоинспекции посетят летние лагеря, проведут уроки безопасности. Также инспекторы будут беседовать с водителями и проверять соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров.


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Теги: Минск
 
 
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С начала этого года в Минске зафиксировано 38 аварий с участием несовершеннолетних, в которых 41 ребенок травмирован. Причина - несоблюдение правил дорожного...
 
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