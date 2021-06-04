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Прогноз погоды на 5 июня
04.06.2021 18:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса.
5 июня (суббота) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса. 5 июня (суббота)...
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