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Вся горькая для беглых правда и шокирующие признания Протасевича - магистральная тема "Клуба редакторов"

04.06.2021 20:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кураторы экстремистских телеграм-каналов, попытка буквально уничтожить экономику Беларуси и все ради личной наживы. Эксперты клуба обсудили и сенсационные заявления Протасевича о том, как через Белорусский дом отмывают деньги. Что такое инфопоинт, а главное категорический запрет на критику так называемых лидеров оппозиции в телеграм-каналах и последствия, которые нашу страну обошли, к счастью, стороной.

В центре внимания участников клуба и люди, призывавшие к расправам над силовиками, госслужащими и их семьями. Какая судьба ждет тех, кто из Варшавы и Вильнюса нападал на родную страну за тысячи евро?

Протасевич с революцией и целым пластом нечистых на руку политиков и активистов. Вся правда, о которой так часто говорили по ту сторону границы, - в "Клубе редакторов" после "Панорамы".


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Кураторы экстремистских телеграм-каналов, попытка буквально уничтожить экономику Беларуси и все ради личной наживы. Эксперты клуба обсудили и сенсационные...
 
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