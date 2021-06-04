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Вся горькая для беглых правда и шокирующие признания Протасевича - магистральная тема "Клуба редакторов"
04.06.2021 20:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Кураторы экстремистских телеграм-каналов, попытка буквально уничтожить экономику Беларуси и все ради личной наживы. Эксперты клуба обсудили и сенсационные заявления Протасевича о том, как через Белорусский дом отмывают деньги. Что такое инфопоинт, а главное категорический запрет на критику так называемых лидеров оппозиции в телеграм-каналах и последствия, которые нашу страну обошли, к счастью, стороной.
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Вся горькая для беглых правда и шокирующие признания Протасевича - магистральная тема "Клуба редакторов"
Кураторы экстремистских телеграм-каналов, попытка буквально уничтожить экономику Беларуси и все ради личной наживы. Эксперты клуба обсудили и сенсационные...
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