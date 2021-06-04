С. Карнаухов: В своем интервью Протасевич детально показал истинное лицо организаторов протестов

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Шокирующие подробности взорвали интернет. Причем вызвали резонанс далеко за пределами Беларуси. Факты, изложенные Протасевичем, комментируют и зарубежные эксперты.



Вот мнение российского политолога, доцента кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергея Карнаухова.



Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ:

Конечно, это морально разложившиеся уроды, самые настоящие ублюдки, которые занимаются тем, как самые типичные людоеды, пытаются уничтожать Беларусь. Что в отношении их после этого свидетельства нужно делать? Уголовные дела и делать все возможное, чтобы эту мразь доставать, вовлекать внутрь страны, осуждать, давать им максимальные сроки. И я могу это обосновать. Когда ты убил одного человека, такие люди подлежат самому суровому наказанию, но в данном случае эта группировка - это самые настоящие террористы. Они создают организационную и информационную основу по уничтожению целого народа. Народа, у которого есть история, народа, у которого есть, по крайней мере я искренне желаю, бесконечное и очень светлое будущие. А эта кучка сволочей делает все возможное, чтобы этого будущего не было. Поэтому в отношении их, конечно, должны применяться самые суровые меры законодательства.