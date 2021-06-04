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Названы победители национального этапа международной олимпиады по креативному программированию
04.06.2021 20:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Победители национального этапа международной олимпиады по креативному программированию названы сегодня в столице в рамках форума TIBO. 8 лауреатов из 27 - учащиеся из Минской области (в общем рейтинге это лучший показатель). Кстати, от центрального региона поступили почти 90 заявок. Всего же национальный этап объединил более 450 проектов. Участники соревновались в создании роботов и анимированных историй, компьютерных игр и виртуальных умных домов.
В сентябре юные разработчики и программисты представят нашу страну в финале олимпиады. Международный этап пройдет в онлайн-формате.
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Победители национального этапа международной олимпиады по креативному программированию названы сегодня в столице в рамках форума TIBO. 8 лауреатов из 27 - учащиеся...
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