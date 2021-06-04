Названы победители национального этапа международной олимпиады по креативному программированию

Источник материала: БT

Победители национального этапа международной олимпиады по креативному программированию названы сегодня в столице в рамках форума TIBO. 8 лауреатов из 27 - учащиеся из Минской области (в общем рейтинге это лучший показатель). Кстати, от центрального региона поступили почти 90 заявок. Всего же национальный этап объединил более 450 проектов. Участники соревновались в создании роботов и анимированных историй, компьютерных игр и виртуальных умных домов.

В сентябре юные разработчики и программисты представят нашу страну в финале олимпиады. Международный этап пройдет в онлайн-формате.