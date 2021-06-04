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В Щучине разрабатывают собственную технологию выращивания арбузов в белорусских широтах

04.06.2021 22:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На базе Гродненского зонального института растениеводства получили первые образцы рассады, устойчивые к низким температурам. Ученые Академии наук разрабатывают уникальную технологию. О первых результатах эксперимента - репортаж Юрия Карнеловича.

Кандидат сельскохозяйственных наук Люция Рутковская в лаборатории частый гость. Именно здесь в определенном микроклимате выращивают саженцы новой для Института растениеводства культуры. В этом году ученые из Щучина начали эксперимент - пытаются в промышленных масштабах разработать технологию возделывания в наших климатических широтах теплолюбивых арбузов. Их саженцы прививают на тыкву, которая идеально растет даже при температуре почвы всего +5 градусов.

Люция Рутковская, замдиректора Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси: У арбуза отрезается корневая система, делается наискосок разрез и точно так же в стебле тыквы делается разрез. В этот надрез вставляется арбуз и прижимается, вот как можете видеть. Их соединение прижимается прищепкой (это специальная прищепка для этого сделана) и высаживается в горшок.Первый этап научного эксперимента завершился удачно. Привитые саженцы арбуза получили крепкую корневую систему и устойчивость тыквы к погодным условиям. Следующий этап не менее ответственный - посадка в грунт. Правда, здесь ученые решили подстраховаться. На поле проложили систему капельного орошения, а землю на грядке укрыли пленкой. Специально для этого даже модернизировали отечественный сельхозагрегат, предназначенный для посадки клубники.

Станислав Нестер, начальник группы промышленного сада Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси: У нас идет однострочная посадка, а не двухстрочная как обычно на клубнике. Капельная линия ложится в ряд под пленочку, под растение. И в отличие от клубники загоны необязательно приподымать, они могут быть плоские, так как эта культура одного года. Правда, полностью автоматизировать труд в поле нельзя. Привитый арбуз - культура новая, экспериментальная. Как она себя поведет даже при малейшем повреждении корневой системы, пока неизвестно. Поэтому саженцы высаживают в грядку вручную.

Вероника Капитанчик, младший научный сотрудник Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси: Садим мы до прививочки. Вот у нас есть такая прищепка, мы садим до места прививки, чтобы не нарушать, чтобы культура не поломалась. Затем мы берем спанбонд, ставим дуги и укрываем, чтобы температура была не ниже 14 градусов. Тогда у нас растение начинает расти.Уже через несколько недель укрытие над рассадой снимут, арбузы продолжат расти в открытом грунте. На всех этапах ученые будут следить за развитием каждого саженца.

В Щучине разрабатывают собственную технологию выращивания арбузов в белорусских широтах

Инна Синкевич, и. о. завотделом Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси: Более мощная корневая система - идет образование, хорошее образование арбузов. За счет этого увеличивается урожайность. На плети формируется где-то 2-3 арбуза. Технология приемлемая к нашим климатическим условиям по выращиванию привитых арбузов.В ходе эксперимента ученые планируют получить арбуз, который за сезон способен полностью созреть. При этом урожайность сладкой ягоды должна быть достаточной, чтобы наладить производство в промышленных масштабах.

Разрабатываемая технология выращивания арбузов в наших климатических условиях позволит значительно увеличить урожайность. Если обычные сорта дают до 40 тонн ягоды с гектара, то в Щучине обещают удвоить этот показатель.

Первый урожай привитых арбузов в Институте растениеводства планируют собрать уже к концу лета. После этого отработанную в Гродненской области технологию распространят на все регионы страны.


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На базе Гродненского зонального института растениеводства получили первые образцы рассады, устойчивые к низким температурам. Ученые Академии наук разрабатывают...
 
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