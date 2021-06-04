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В. Хренин наградил военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады

04.06.2021 22:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Показали отличные результаты по всем предметам боевой подготовки, а также высокий уровень ратного мастерства, выучки и навыков. Министр обороны Виктор Хренин наградил военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады по итогам инспекторской проверки. В течение двух недель соединение сдавало серьезный экзамен. Ряду офицеров досрочно присвоены очередные воинские звания за высокий профессионализм.

Десантники большую часть своей службы проводят на полигонах, участвуя в различных учениях, в том числе представляя нашу страну за рубежом. К слову, в ближайших перспективах голубых беретов подготовка и проведение конкурсов в рамках Армейских международных игр и главный ратный экзамен года - учение "Запад-2021".


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Показали отличные результаты по всем предметам боевой подготовки, а также высокий уровень ратного мастерства, выучки и навыков. Министр обороны Виктор Хренин...
 
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