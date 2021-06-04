Н. Кочанова: Надо больше информировать людей о проводимой на местах работе

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Надо больше информировать людей о проводимой на местах работе и решаемых проблемах. Тогда будет меньше вопросов от населения и спекуляций. Об этом сегодня заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова на расширенном выездном заседании президиума Совета Республики. Местом его проведения Минский райисполком был выбран неслучайно - район самый большой в столичном регионе и имеет свою специфику из-за близости к столице. Накануне сенаторы провели в сельсоветах выездные приемы граждан и пришли к выводу, что 70 % поступающих вопросов могут и должны решаться на местах. По итогам 2020 большинство обращений касалось сферы ЖКХ, строительства, земельных вопросов. При этом сократилось количество обращений по строительству детских учреждений образования, так как за прошлый год введена в эксплуатацию школа более чем на тысячу мест в деревне Копище и 8 новых детских садов. Еще несколько объектов в стадии строительства.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Надо просто очень четко работать с людьми, разъясняя, больше информировать людей о том, что делается, в частности, в их районе, в их городе по наведению порядка, по ремонту капитальному или текущему жилфонда, по функционированию системы здравоохранения, образования. Чтобы люди просто были информированы. Наша задача - чтобы те вопросы, которые необходимо решать на местах, они решались быстро, оперативно и эффективно.На заседании присутствовали сенаторы и депутаты Палаты представителей, областного Совета депутатов, а также руководители предприятий. Оценивая эффективность и результаты работы с обращениями, председатель Совета Республики отметила, что она ждет от народных избранников предложений по внесению изменений в закон "Об обращениях граждан".





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