Источник материала: БT

Видеоинтервью с Романом Протасевичем не мешает посмотреть и одному европейскому политику, который призывает к удушающим мерам в отношении авиасообщения и экономики Беларуси. Австрийский канцлер Курц. При этом, делая заявления об удушении, он подчеркивает: "Важно, чтобы не пострадало гражданское население". Неподражаемая логика. Удивил Курц и своей реакцией на вопрос о Протасевиче.

Вопрос: Господин канцлер, Вы в курсе, что Протасевич воевал в батальоне "Азов", который даже конгресс США признал террористическим, нацистским.

Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии: Террорист. Он блогер и журналист.

Складывается странное впечатление: неужели Курц, который лично принимал в Вене Тихановскую, не в курсе, кто такой их "подручный"? Или просто свою "неосведомленность" разыграл неумело.





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