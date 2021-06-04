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А. Савиных: Мы с большим сожалением восприняли заявление Верховной рады Украины

04.06.2021 22:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Уже давно никого не удивляет, что под дудку Запада пляшет и официальный Киев. Я бы даже сказал - вытанцовывает. Украинские парламентарии подтвердили свою полнейшую солидарность с международными кураторами (простите, партнерами) прежде всего из государств - членов ЕС и США. В том числе о прекращении воздушных сообщений с Беларусью". Это решение Верховной рады сегодня прокомментировал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных. Он констатировал: "Пропасть между интересами украинских граждан и деградирующими политическими структурами Украины постоянно возрастает".

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы с большим сожалением восприняли заявление Верховной рады Украины. Печально видеть, как важнейший высший законодательный орган братской, близкой для нас страны постепенно превращается в легковесный политический институт, который стремится действовать в интересах внешних иностранных центров влияния. На этом фоне мы можем выразить благодарность тем украинским депутатам, которые голосовали против данного заявления или даже воздержались при голосовании. Учитывая характер политической атмосферы в Киеве, это уже можно рассматривать как проявление гражданской позиции.


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"Уже давно никого не удивляет, что под дудку Запада пляшет и официальный Киев. Я бы даже сказал - вытанцовывает. Украинские парламентарии подтвердили свою полнейшую...
 
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