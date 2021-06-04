Посол Лукьянов в Бресте: родные школы, Россотрудничество и память о войне

Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 4 июн – Sputnik. Посол России Евгений Лукьянов прибыл в Брестский регион еще в четверг 3 июня, высокого гостя встречали у въезда в областной центр торжественно – с хлебом и солью.

Эта поездка для дипломата – особенная, потому что первая в ранге главы дипмиссии в южный белорусский регион.

Основной рабочий визит начался 4 июня: утром Лукьянов, оставив служебный автомобиль, отправился пешком в школу. Впрочем, ничего удивительного.

Дело в том, что в 60-е годы он учился в трех брестских учебных учреждениях – подтверждающие этот факт документы ранее опубликовал в своем Telegram-канале мэр Бреста Александр Рогачук. Потому и включили в программу визита школы посла Лукьянова.

Гимназия № 1

Первым пунктом программы была гимназия №1 Бреста. Кстати, это школа работает в городе с 1940 года, а с 1992-го учреждение образования переименовали в гимназию. Как оказалось, статус получен не зря.

© Sputnik Светлана Яценюк Гимназия гордится своими выпускниками: об этом рассказали Лукьянову

Встречая посла у входа в здание, руководство учреждения заявляло: "15 лауреатов спецфонда Республики Беларусь у нас училось. А в последние 15 лет это лучшее учебное учреждение города".

Посол Лукьянов внимательно выслушал преподавателей. А после в их сопровождении прошелся по кабинетам – физики, информатики. Но признался, что узнает школу с трудом. Паркет на полу только запомнился.

"Но для меня вся эта история – очень личная и драматическая. Я вернулся в середину 60-х годов. Это много. И получив статус посла в Беларуси, я дал себе наказ, что первый визит у меня будет в Брест. И приехал я сюда и потому, что здесь когда-то учился", – отметил он.

Работники гимназии признались, что провели целую поисковую работу. Не так много сохранилось в архивах документов. Но нашелся приказ о зачислении гражданина Евгения Лукьянова в 7 "А" класс. Посол пошутил: "Оценок нет хоть?".

"Мы искали, не нашли", – сказала одна из сотрудниц школы. "И слава богу!", – подытожил дипломат.

© Sputnik Светлана Яценюк В гимназии нашли приказ о зачислении в школу

В подарок гостю вручили тот самый приказ о зачислении в школу. Послу такой памятный презент очень понравился. Лукьянов на память оставил в книге почетных гостей свою запись. А ученикам сказал: "Вся жизнь – это учеба. И когда получите аттестат, то вы поймете, что опять откатились на начало. И это начало вас будет по жизни сопровождать. И не пугайтесь этого. Это нормально. И чем больше будет начал – тем интереснее будет жизнь".

Гимназия № 6

Второй пункт программы – гимназия № 6 Бреста. Она одна из старейших в городе, работает с 1946 года. В 2006-м ей было присвоено имя маршала СССР Георгия Жукова.

"У нас много учится детей военных", – рассказала директор Екатерина Калейчик.

"Я знаю", – улыбнулся в ответ посол, ведь его отец тоже был военнослужащим.

"Мы гордимся этим", – добавила руководительница гимназии, принимая от посла букет.

© Sputnik Светлана Яценюк Посол в школы приходил с цветами и дарил их учителям

Для Лукьянова ученики гимназии провели экскурсию. Рассказали, к примеру, о том, что только в Брестской области жили 15 Героев СССР. А мэр Бреста Рогачук за чаепитием сообщил, что в целом в городе много военных, поэтому и День пограничника здесь праздную особо. "Мы самый большой европейский город, граница которого совпадает с госграницей", – отметил руководитель городской администрации.

Посетив еще одну школу, Лукьянов разоткровенничался. "А вы знаете, что я белорусский язык учил, – спросил он у журналистов. – Мне не обязательно это было делать, но я ходил. Помню слова "вясёлка", "навальніца" и любимое – "калыска". Но не колыбель, а такая плетеная корзина, которой мы ловили карасей на болоте. Поперек ставили и ногами рыбу загоняли".

А еще Лукьянов, по его признаниям, живя в Беларуси, научился колядовать.

© Sputnik Светлана Яценюк Гимназия №6 - вторая брестская школа посла

"Я, абсолютно городской парень, из Ленинграда. Там такого не было. А здесь это фантастическое действо было. Ночь. Большое село под Брестом. И по скрипучему снегу, с бумажными звездами, в которых стояли свечи, ходили по домам, колядовали", – поделился воспоминаниями посол.

Он признался: бывая во многих странах, он коллекционировал интересные слова. И это ему в дипломатической службе всегда очень помогало.

"Когда ты здороваешься с человеком на его родном языке, ты делаешь первый шаг навстречу, человек не может не обратить на это внимание. Это дипломатия", – подчеркнул Лукьянов.

Школа № 4 на Волынке

Это учреждение имеет давнюю историю: возведено по распоряжению польских властей. На территории Брестской и Пинской округи в середине 30-х построили около сотни таких, назвали все именем Юзефа Пилсудского.

© Sputnik Светлана Яценюк Школа на Волынке

С того времени прошло больше 80 лет, но здание школы мало изменилось. По внешнему виду сразу и не скажешь, что здесь и сегодня учатся дети. Строение больше напоминает добротный деревянный дом.

Но здание школы ее сотрудники ремонтируют и берегут: говорят, что в новое переезжать не хотят. "Здесь выросли десятки поколений детей. Ремонтируем, благоустраиваем все. Нам здесь нравится, хоть и тесно", – отметила одна из преподавательниц.

В школе учатся почти 400 школьников, но все как-то уживаются, помещаются, и образовательный процесс налажен – много отличников. Когда-то в начале 1960-х сюда приехал учиться нынешний российский посол.

"Это первое учебное учреждение, благодаря которому я начал познавать Беларусь", – отметил Лукьянов.

В советские годы это было село Волынка. Рядом с Брестом, а сейчас это территория областного центра.

"Многое не узнать, конечно. Воспоминания у меня фрагментарные. Раньше было много учеников. И потому многие уроки проводили не только в основном здании школы, но и в клубе. Почему я и запомнил. Потому что мы после уроков раздвигали парты и освобождали место для вечерних субботних танцев, для кинопередвижки", – рассказал дипломат.

© Sputnik Светлана Яценюк Посол признался, что воспоминания об этой школе у него фрагментарные

Он осмотрел территорию, побеседовал с преподавателями и посидел за партой дежурного учителя – для фото.

В подарок Лукьянову преподнесли документальные свидетельства о том, что он когда-то учился в школе на Волынке. После посещения школы посол признался, что для него это было очень эмоционально и непросто. Но свою давнюю мечту – побывать в Бресте и в родных учебных заведениях юности – он осуществил.

Россотрудничество в Бресте

В рамках поездки Лукьянов посетил Русский дом и встретился с соотечественниками в Бресте. На заседании выступили представители Русского общества, Ассоциации учителей, ветераны военной службы.

Обсудили вопросы работы как общественных объединений, так и планы совместной работы.

Как отметил Лукьянов: одним из основных направлений сотрудничества России и Беларуси должен стать конструктивный диалог с молодежью. Тогда и проблема утечки молодых кадров заграницу будет постепенно решаться.

Аллея памяти

Пожалуй, это самый необычный пункт программы визита посла в регион. Жительница деревни Мухавец, бизнесвумен, меценат и депутат Наталья Ильницкая создает возле своего придорожного гостиничного комплекса Аллею из памятников Героям Великой Отечественной войны. Примечательно, что все экспонаты привезены из Польши.

© Sputnik Светлана Яценюк Посол на Аллее памяти

"После того, как там власти решили декоммунизировать страну, сносу подлежали сотни монументов, установленных в память о солдатах Красной Армии. И я просто поняла, что хочу забрать некоторые себе. Сберечь их", – рассказывала послу Ильницкая.

Сегодня в ее музее под открытым небом около 20 экспонатов-памятников.

"Непросто их собирать, вывозить из Польши. Мы почти год добивались всех своих решений через белорусские инстанции, потом обращались в польские органы. За одним монументом пришлось ехать под Варшаву. Мы и таможенные пошлины платили. Все за свои деньги делаем", – говорит она.

Послу Лукьянову такая идея очень понравилась. "Это удивление, я не побоюсь этого. Никогда не знал, что предприниматель из Беларуси занимается таким делом… Такого никогда не видел... Это по-христиански, отношение к войне, к погибшим. Ребят перемолола та война, они погибли за освобождение Польши, а в итоге то государство сносит там памятники", – рассказал о своих впечатлениях от увиденного дипломат.

© Sputnik Светлана Яценюк Специально для посла по аллее провели экскурсию