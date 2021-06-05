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Белорусские туристы возвращаются домой - рейс из Туниса приземлился ночью в Минске

05.06.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белавиа продолжает организацию перелетов туристов, которые оказались буквально заложниками ситуации из-за закрытия воздушного пространства. Белорусский перевозчик совместно с туристическими агентами прорабатывают рейсы из Албании, Туниса и Черногории по скорректированным маршрутам в обход закрытых территорий. 1 июня двумя самолетами из Туниса в Беларусь доставили 346 пассажиров. Эвакуационный рейс из Черногории прилетел 2 июня, благодаря чему домой смогли добраться 189 пассажиров. Также в этот день состоялся рейс из Албании. Сегодня ночью в национальном аэропорту приземлился еще один борт Белавиа из Туниса. На месте работала и наша съемочная группа. 

Рассказывает Александр Камович: На часах 01:30  - буквально через несколько минут в национальном аэропорту приземлится самолет из Туниса. В этот раз на борту 150 человек, которые из-за действия ряда стран оказались заложниками ситуации. Отметим, что еще 1 июня двумя рейсами из Туниса в Беларусь доставили 346 пассажиров.

Белорусские туристы возвращаются домой - рейс из Туниса приземлился ночью в Минске


В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран туристические агенты совместно с Белавиа всю неделю организовывают эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории по скорректированным маршрутам в обход закрытых территорий. Все эти лишние движения поставили наших граждан в, мягко говоря, затруднительное положение.

Белорусские туристы вынуждены были искать обходные пути

Больше 300 человек на этой неделе также удалось вернуть из Черногории и Албании. Как отметили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика, компания делает все возможное, чтобы помочь своим пассажирам и клиентам туристических агентств вернуться домой. Кроме того, и интересы коллектива Белавиа будут отстаивать в международных организациях. 

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Александр Липавский, председатель первичной профсоюзной организации авиакомпании "Белавиа":
Я расцениваю применение этих дискриминационных мер как действие недобросовестных конкурентов, которые пытаются с обострившегося сегодня рынка авиационных перевозок на фоне пандемии устранить в нашем лице (лице компании "Белавиа") достойного конкурента, который может соперничать во всем вопросам - безопасности полетов, предоставления комфорта и качества услуг пассажирам.
Чтобы выровнять ситуацию, сегодня Беларусь наращивает частоту полетов в Стамбул, Тбилиси и Батуми по чартерным рейсам, которые были запланированы в Тунис, Черногорию, Грецию и Болгарию, рассматривается возможность переориентации на курорты Египта и Турции. 

Белорусские туристы возвращаются домой - рейс из Туниса приземлился ночью в Минске


Также в Белавиа отметили, что ближайшие сутки запланирован еще один рейс из Туниса. Прорабатываются все возможные варианты, чтобы вывезти белорусов из Кипра. 

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