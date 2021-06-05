Белорусские туристы возвращаются домой - рейс из Туниса приземлился ночью в Минске

Источник материала: БT

Белавиа продолжает организацию перелетов туристов, которые оказались буквально заложниками ситуации из-за закрытия воздушного пространства. Белорусский перевозчик совместно с туристическими агентами прорабатывают рейсы из Албании, Туниса и Черногории по скорректированным маршрутам в обход закрытых территорий. 1 июня двумя самолетами из Туниса в Беларусь доставили 346 пассажиров. Эвакуационный рейс из Черногории прилетел 2 июня, благодаря чему домой смогли добраться 189 пассажиров. Также в этот день состоялся рейс из Албании. Сегодня ночью в национальном аэропорту приземлился еще один борт Белавиа из Туниса. На месте работала и наша съемочная группа.



Рассказывает Александр Камович: На часах 01:30 - буквально через несколько минут в национальном аэропорту приземлится самолет из Туниса. В этот раз на борту 150 человек, которые из-за действия ряда стран оказались заложниками ситуации. Отметим, что еще 1 июня двумя рейсами из Туниса в Беларусь доставили 346 пассажиров.







В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран туристические агенты совместно с Белавиа всю неделю организовывают эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории по скорректированным маршрутам в обход закрытых территорий. Все эти лишние движения поставили наших граждан в, мягко говоря, затруднительное положение.



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Больше 300 человек на этой неделе также удалось вернуть из Черногории и Албании. Как отметили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика, компания делает все возможное, чтобы помочь своим пассажирам и клиентам туристических агентств вернуться домой. Кроме того, и интересы коллектива Белавиа будут отстаивать в международных организациях.



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Александр Липавский, председатель первичной профсоюзной организации авиакомпании "Белавиа":

Я расцениваю применение этих дискриминационных мер как действие недобросовестных конкурентов, которые пытаются с обострившегося сегодня рынка авиационных перевозок на фоне пандемии устранить в нашем лице (лице компании "Белавиа") достойного конкурента, который может соперничать во всем вопросам - безопасности полетов, предоставления комфорта и качества услуг пассажирам.

Чтобы выровнять ситуацию, сегодня Беларусь наращивает частоту полетов в Стамбул, Тбилиси и Батуми по чартерным рейсам, которые были запланированы в Тунис, Черногорию, Грецию и Болгарию, рассматривается возможность переориентации на курорты Египта и Турции.







Также в Белавиа отметили, что ближайшие сутки запланирован еще один рейс из Туниса. Прорабатываются все возможные варианты, чтобы вывезти белорусов из Кипра.



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