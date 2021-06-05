|
В проекте "Вопрос номер один" Роман Головченко расставит точки над "і" в острых политических темах
05.06.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Экономическая интеграция от нефтехимии до таможни, развязки по налоговому маневру и адекватный ответ на давление. Что в ответном пакете правительства на санкции? Как поддержит Беларусь национальную авиакомпанию? Чем наполнено партнерство с теми, кто не торгует дружбой? А также безопасность и экономика как рецепт выживаемости в период гибридной агрессии. Точки над "і" в острых политических темах расставит премьер Роман Головченко в проекте Агентства теленовостей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономическая интеграция от нефтехимии до таможни, развязки по налоговому маневру и адекватный ответ на давление. Что в ответном пакете правительства на санкции?...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)