Ю. Воскресенский: После просмотра интервью с Протасевичем на ум приходит безыдейность так называемых революционеров и неразборчивость европейских политиков

Источник материала: БT

"После просмотра интервью с Протасевичем на ум приходит 2 слова - безыдейность так называемых революционеров и неразборчивость европейских политиков". Таким мнением поделился директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский.



Еще больше интересных мнений - в новом выпуске "Клуба редакторов".





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