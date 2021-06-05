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Ю. Воскресенский: После просмотра интервью с Протасевичем на ум приходит безыдейность так называемых революционеров и неразборчивость европейских политиков

05.06.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"После просмотра интервью с Протасевичем на ум приходит 2 слова - безыдейность так называемых революционеров и неразборчивость европейских политиков". Таким мнением поделился директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский.

Еще больше интересных мнений - в новом выпуске "Клуба редакторов".

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"После просмотра интервью с Протасевичем на ум приходит 2 слова - безыдейность так называемых революционеров и неразборчивость европейских политиков". Таким...
 
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