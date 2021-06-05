|
Ю. Воскресенский: После просмотра интервью с Протасевичем на ум приходит безыдейность так называемых революционеров и неразборчивость европейских политиков
05.06.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"После просмотра интервью с Протасевичем на ум приходит 2 слова - безыдейность так называемых революционеров и неразборчивость европейских политиков". Таким мнением поделился директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ю. Воскресенский: После просмотра интервью с Протасевичем на ум приходит безыдейность так называемых революционеров и неразборчивость европейских политиков
"После просмотра интервью с Протасевичем на ум приходит 2 слова - безыдейность так называемых революционеров и неразборчивость европейских политиков". Таким...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)