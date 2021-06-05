6 июня в районе улицы Я. Купалы в воздухе может ощущаться запах газа

Источник материала: БT

В воскресенье 6 июня в районе улицы Я. Купалы (от моста через реку Свислочь до улицы М. Богдановича) будут проводиться ремонтные работы на газопроводе, которые могут сопровождаться выбросом газа в атмосферу. В воздухе возможно присутствие запаха газа.





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