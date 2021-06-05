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Мобильные датчики контроля скорости будут работать 5 июня на 11 участках в Минске
05.06.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
с 07:00 до 20:00
В ГАИ просят соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.
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с 07:00 до 20:00 пр. Независимости, 99 км (60 км/ч); с 12:00 до 24:00 МКАД, 41 км (90 км/ч); МКАД, 53 (90 км/ч); ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч);...
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