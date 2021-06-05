ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мобильные датчики контроля скорости будут работать 5 июня на 11 участках в Минске

05.06.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

с 07:00 до 20:00

  • пр. Независимости, 99 км (60 км/ч);
  • с 12:00 до 24:00
  • МКАД, 41 км (90 км/ч);
  • МКАД, 53 (90 км/ч);
  • ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч);
  • пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч);
  • пр. Независимости, д.45 (60 км/ч);
  • пр. Партизанский, д.147 (60 км/ч).
с 19:30 до 03:00  
  • ул. Чкалова, д.1 (60 км/ч);
  • пр. Пушкина, д.70а (60 км/ч);
  • пр. Независимости, д.131 к.2(60 км/ч);
  • ул. Притыцкого, д.60 к.5,  (60км/ч).

В ГАИ просят соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
с 07:00 до 20:00 пр. Независимости, 99 км (60 км/ч); с 12:00 до 24:00 МКАД, 41 км (90 км/ч); МКАД, 53 (90 км/ч); ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч);...
 
Новости дня
Новости общества
 
До плюс 25 °C и преимущественно без осадков будет сегодня в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by