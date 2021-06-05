ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До плюс 25 °C и преимущественно без осадков будет сегодня в Беларуси

05.06.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

  • в Минске, Бресте и Гомеле ожидается до плюс 22°C - плюс 24°C.
  • в Гродно будет плюс 21°C - плюс 23 °C.
  • в Могилеве и Витебске  плюс 23°C - плюс 25 °C.

На большей части территории страны будет переменная облачность.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
в Минске, Бресте и Гомеле ожидается до плюс 22°C - плюс 24°C. в Гродно будет плюс 21°C - плюс 23 °C. в Могилеве и Витебске  плюс 23°C - плюс 25 °C. На большей части...
 
Новости дня
Новости общества
 
Для белорусов настала пора осмыслить все события прошлого года - мнение экспертов "Клуба редакторов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by