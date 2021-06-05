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До плюс 25 °C и преимущественно без осадков будет сегодня в Беларуси
05.06.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На большей части территории страны будет переменная облачность.
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в Минске, Бресте и Гомеле ожидается до плюс 22°C - плюс 24°C. в Гродно будет плюс 21°C - плюс 23 °C. в Могилеве и Витебске плюс 23°C - плюс 25 °C. На большей части...
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