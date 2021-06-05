|
Для белорусов настала пора осмыслить все события прошлого года - мнение экспертов "Клуба редакторов"
05.06.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Для белорусов настала пора осмыслить все события прошлого года. Особенно после откровений экс-главного редактора экстремистских телеграм-каналов Романа Протасевича. Такое мнение высказали члены
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для белорусов настала пора осмыслить все события прошлого года - мнение экспертов "Клуба редакторов"
Для белорусов настала пора осмыслить все события прошлого года. Особенно после откровений экс-главного редактора экстремистских телеграм-каналов Романа...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)