Источник материала: БT

Для белорусов настала пора осмыслить все события прошлого года. Особенно после откровений экс-главного редактора экстремистских телеграм-каналов Романа Протасевича. Такое мнение высказали члены "Клуба редакторов" . По мнению экспертов, сенсационные признания задержанного окончательно дают полную картину всех серых схем и черных планов якобы белых белорусов зарубежья.



Информация, которую предоставил Роман Протасевич, хороший повод задуматься и тем, кто продолжает курировать экстремистские чаты и каналы. Не исключено, что следующими западные кураторы сольют уже их.



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