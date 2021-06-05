|
Политолог С. Михеев о лидерских качествах А. Лукашенко
05.06.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вызвали обсуждение высказывания Протасевича о Лукашенко. Эксперты согласны: ни у кого нет сомнений о сильных лидерских качествах белорусского Президента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вызвали обсуждение высказывания Протасевича о Лукашенко. Эксперты согласны: ни у кого нет сомнений о сильных лидерских качествах белорусского Президента.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)