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Протасевич раскрыл всю кухню белорусской оппозиции: внутренняя грызня и дележка денег
05.06.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Информационный бум от разоблачающего интервью телеканалу ОНТ. Роман Протасевич (основатель и бывший главный редактор экстремистского телеграм-канала, через который координировались погромы на белорусских улицах летом прошлого года) не только сознался в содеянном, но и сдал имена своих подельников. Эффект разорвавшейся бомбы предсказуем. Протасевич раскрыл всю кухню белорусской оппозиции: внутренняя грызня и дележка денег. Однако в этом нет ничего удивительного, считает украинский эксперт Юрий Подоляка. Точно так же в 2014 году украинская оппозиция пилила европейские деньги, а судьбы людей оппозиционным политикам безразличны.
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Информационный бум от разоблачающего интервью телеканалу ОНТ. Роман Протасевич (основатель и бывший главный редактор экстремистского телеграм-канала, через...
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