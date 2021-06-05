Источник материала: БT

Информационный бум от разоблачающего интервью телеканалу ОНТ. Роман Протасевич (основатель и бывший главный редактор экстремистского телеграм-канала, через который координировались погромы на белорусских улицах летом прошлого года) не только сознался в содеянном, но и сдал имена своих подельников. Эффект разорвавшейся бомбы предсказуем. Протасевич раскрыл всю кухню белорусской оппозиции: внутренняя грызня и дележка денег. Однако в этом нет ничего удивительного, считает украинский эксперт Юрий Подоляка. Точно так же в 2014 году украинская оппозиция пилила европейские деньги, а судьбы людей оппозиционным политикам безразличны.



Протасевич предал огласке обман беженцев Белорусским домом в Варшаве. На белорусскую повестку и помощь польское правительство выделило 53 млн злотых. Однако белорусы, которые вышли на улицы в Минске, а после послушали обещания оппозиции и бежали в Польшу, не получили ни копейки. Белорусский дом не отвечал на звонки белорусов, которые просили помощи у своих кураторов. Заграница не помогла - все деньги загребли строители альтернативной Беларуси.





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