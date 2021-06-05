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В. Корнилов: Необходимо внимательно изучить технологию работы экстремистских telegram-каналов
05.06.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Российской стороне необходимо внимательно следить за ходом расследования с участием Романа Протасевича и за его дальнейшей признательной информацией, ведь технологии всей этой черной работы неминуемо нацелены и на Россию - уверен политолог Владимир Корнилов.
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Российской стороне необходимо внимательно следить за ходом расследования с участием Романа Протасевича и за его дальнейшей признательной информацией, ведь...
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