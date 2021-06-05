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5 июня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
05.06.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Денис Курленко, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.
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Сегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит...
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