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В Орше проходит культурно-спортивный фестиваль "Вытокі"
05.06.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Праздничная атмосфера, выставки и конкурсы, молодые таланты и вечерний гала-концерт. В Орше проходит культурно-спортивный фестиваль "Вытокі". За два дня гости праздника ознакомились с местными обрядами и традициями, а также посетили образовательные семинары для авторов инновационных, молодежных и творческих проектов. А на предприятии "Оршанский льнокомбинат" прошел форум "Капитал места" с участием представителей предприятий региона. Они обсудили разработку и продвижение национальных и региональных брендов.
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Праздничная атмосфера, выставки и конкурсы, молодые таланты и вечерний гала-концерт. В Орше проходит культурно-спортивный фестиваль "Вытокі". За два дня гости...
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