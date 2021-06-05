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В Орше проходит культурно-спортивный фестиваль "Вытокі"

05.06.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздничная атмосфера, выставки и конкурсы, молодые таланты и вечерний гала-концерт. В Орше проходит культурно-спортивный фестиваль "Вытокі". За два дня гости праздника ознакомились с местными обрядами и традициями, а также посетили образовательные семинары для авторов инновационных, молодежных и творческих проектов.  А на предприятии "Оршанский льнокомбинат" прошел форум "Капитал места" с участием представителей предприятий региона. Они обсудили разработку и продвижение национальных и региональных брендов. 

Сегодня внимание будет приковано к главной сцене фестиваля, где пройдет вокальный конкурс. Профессиональное жюри, в состав которого входят известные белорусские артисты Ирина Дорофеева, Валерий Шмат, Гюнешь, Жанет, определят лучших молодых исполнителей. Завершится фестивальная программа гала-концертом.

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Праздничная атмосфера, выставки и конкурсы, молодые таланты и вечерний гала-концерт. В Орше проходит культурно-спортивный фестиваль "Вытокі". За два дня гости...
 
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