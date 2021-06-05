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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков На границе с Литвой задержаны двое белорусов, которые находились в межгосударственном розыске за участие в беспорядках в августе. Спецоперацию в Ивьевском районе...

На границе с Литвой задержаны двое белорусов, которые находились в межгосударственном розыске за участие в беспорядках в августе. Спецоперацию в Ивьевском районе провели оперативники ГУБОП, милиция и пограничники. Сообщается, что нелегалам 21 и 27 лет. Оба парня - участники околофутбольного движения неонацистской направленности.