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На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков
05.06.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа границе с Литвой задержаны двое белорусов, которые находились в межгосударственном розыске за участие в беспорядках в августе. Спецоперацию в Ивьевском районе провели оперативники ГУБОП, милиция и пограничники. Сообщается, что нелегалам 21 и 27 лет. Оба парня - участники околофутбольного движения неонацистской направленности.
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На границе с Литвой задержаны двое белорусов, которые находились в межгосударственном розыске за участие в беспорядках в августе. Спецоперацию в Ивьевском районе...
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