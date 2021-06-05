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С. Карнаухов: Для Беларуси готовилась участь Сирии - тотальный развал, уничтожение людей

05.06.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все беспорядки в Беларуси инспирировались польскими спецслужбами. В данном случае они выполняли заказ британских и американских коллег, а также альянса других стран, которые имеют свои экономические и политические интересы в нашей стране. Так комментирует интервью Протасевича политолог Сергей Карнаухов.

Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России: 
Поэтому не существует никаких отговорок, особенно в свете этого интервью. Ведь он же объясняет, что то, что происходит там, в Латвии, Польше - это работа агрессивной, четко организованной, грызущейся между собой инфраструктуры работы противника стран, которые работают и действуют только с единственной целью - уничтожить Беларусь как государство, народ превратить в месиво. Я могу вам сказать, что они хотят. Единственный сценарий, который видят эти люди - это Сирия. И мы когда смотрим на эти мягкие, пушистые, бархатные революции - не надо туда смотреть. Даже Украина - это не пример. Хотя трагедия Украины даже не осмыслена. Мы не понимаем, что там произошло. У Беларуси даже такого будущего не было бы. В Беларуси готовилась участь Сирии в первые годы войны. Тотальный развал путем военных операций, уничтожение людей, переваривание людей через различные механизмы трансплантологии и так далее. Посмотрите, что творится на границах Сирии сегодня. Об этом надо думать, об этом людям надо говорить, что вас хотели уничтожить физически. Если этого не понимать, это значит жить в розовом мире, где вместо оппозиционеров им видятся эльфы на радуге и т.д. В этом трагедия. 
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Все беспорядки в Беларуси инспирировались польскими спецслужбами. В данном случае они выполняли заказ британских и американских коллег, а также альянса других...
 
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