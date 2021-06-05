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Может пахнуть газом: власти Минска предупредили о ремонте газопровода
05.06.2021 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июня ― Sputnik. Власти Минска предупредили горожан о ремонтных работах на газопроводе в центре столицы в воскресенье 6 июня. Соответствующее предупреждение появилось в официальном Telegram-канале Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В воскресенье в районе ул. Я.Купалы (от моста через р. Свислочь до ул. М. Богдановича) будут проводиться ремонтные работы на газопроводе, которые будут сопровождаться сбросом газа в атмосферу", - говорится в сообщении.
В воздухе может ощущаться запах газа, предупредили в столичной мэрии.
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Также на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм, прорыв газопровода был оперативно локализован ночью, утром после аварии городские власти проинформировали, что последствия повреждения газопровода в районе улицы Уборевича устранены полностью, подача газа была возобновлена.
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Основные ремонтные работы пройдут в центре столицы в районе улицы Янки Купалы и будут сопровождаться сбросом газа в атмосферу.
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