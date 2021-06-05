Может пахнуть газом: власти Минска предупредили о ремонте газопровода

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня ― Sputnik. Власти Минска предупредили горожан о ремонтных работах на газопроводе в центре столицы в воскресенье 6 июня. Соответствующее предупреждение появилось в официальном Telegram-канале Мингорисполкома.

"В воскресенье в районе ул. Я.Купалы (от моста через р. Свислочь до ул. М. Богдановича) будут проводиться ремонтные работы на газопроводе, которые будут сопровождаться сбросом газа в атмосферу", - говорится в сообщении.

В воздухе может ощущаться запах газа, предупредили в столичной мэрии.

ЧП с водой и газом в Минске

Недавняя авария на газо- и водопроводе в Минске произошла в микрорайоне Чижовка 21 апреля. Из-под земли в районе гипермаркета по улице Уборевича, 176 бил огромный поток воды, который залил проезжую часть. Водоснабжение было нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах, а также в поселке Гатово Минского района.

Также на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм, прорыв газопровода был оперативно локализован ночью, утром после аварии городские власти проинформировали, что последствия повреждения газопровода в районе улицы Уборевича устранены полностью, подача газа была возобновлена.

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