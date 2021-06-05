Р. Головченко о ситуации с рейсом Ryanair: Мы готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке

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"Авиационные власти Беларуси с самого начала обратились ко всем причастным сторонам с просьбой предоставить данные объективного контроля. До сих пор ни одного такого документа в наш адрес не поступило. При этом все данные объективного контроля с белорусской стороны были немедленно направлены по установленным каналам в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и ряд других европейских структур, которые занимаются авиационной безопасностью", - сказал Роман Головченко.







Он отметил, что западные политики требуют немедленного расследования ситуации с рейсом Ryanair. "Мы тоже этого хотим, но это вопрос не к нам. Мы выступили на заседании Совета ИКАО, высказали свою позицию, но ИКАО до сих пор не приступил к расследованию. Меня информировали, что комиссия пока не сформирована", - обратил внимание премьер-министр.



БелТА

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