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Р. Головченко: Комплекс мер в ответ на западные санкции готов

05.06.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления Президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов", - сказал Роман Головченко.



Премьер-министр обратил внимание на то, что в Беларуси работает большое количество иностранных предприятий, в том числе из тех стран, что проводят особенно недружественную политику.

"Они могут потерять наш рынок. Пусть он не такой большой, вместе с тем объем инвестиционного импорта из ЕС - это миллиарды в год. Хотелось бы, чтобы западные политики подумали о судьбах бизнесов", - призвал Роман Головченко.

БелтТА


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"Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления...
 
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