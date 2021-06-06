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Белавиа возобновляет рейсы в Алматы

06.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белавиа с 16 июня возобновляет рейсы в Алматы. Полеты из Минска будут выполняться 2 раза в неделю (по средам и субботам) в 20:05 с прибытием в Алматы в 3:55. Обратные рейсы планируются по четвергам и воскресеньям с вылетом из международного аэропорта Алматы в 5:10 и прибытием в столицу Беларуси в 7:20.

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Теги: Минск
 
 
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Белавиа с 16 июня возобновляет рейсы в Алматы. Полеты из Минска будут выполняться 2 раза в неделю (по средам и субботам) в 20:05 с прибытием в Алматы в 3:55. Обратные рейсы...
 
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