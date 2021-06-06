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Депутат Ольга Петрашова провела встречу с трудовым коллективом филиала "БелАЗ" в Могилеве
06.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Для развития страны важно последовательное и результативное участие каждого гражданина. Об этом заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова во время встречи с трудовым коллективом филиала "БелАЗ" в Могилеве. Разговор шел о вопросах, которые поднимались на встрече Президента с парламентариями и членами Конституционной комиссии. Ольга Петрашова заострила внимание на нескольких основных темах развития Беларуси: здравоохранение, образование, сохранение социального вектора, создание безбарьерной среды, строительство спортивных объектов и развитие внутреннего туризма. В свою очередь работники предприятия смогли задать депутату вопросы и попросить помощи в решении насущных проблем.
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Для развития страны важно последовательное и результативное участие каждого гражданина. Об этом заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по...
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