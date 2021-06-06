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Протасевич не напоминает жертву застенков или жертву пыток, вполне упитанный молодой человек. Судя по его предыдущим высказываниям, кормят в белорусских СИЗО очень хорошо, много мяса, в отличие от США, где сейчас мясная паника после атаки хакеров, поэтому в этом плане попытки западных кураторов изобразить из Протасевича жертву в застенках провалятся совершенно однозначно. Протасевич будет говорить, и мы должны понимать, ведь он раскрыл далеко не все. Точнее, далеко не все показали в этом фильме. На судебном процессе мы можем услышать новые факты, новые фамилии, и самое главное - все, что говорит Протасевич, все это проверяется элементарно, поэтому такая злобная реакция со стороны Запада. Министр иностранных дел Великобритании заявил, что те белорусские журналисты, которые брали интервью у Протасевича, против них необходимо применять санкции. Слушайте, а когда Ассанжа вы там прессовали, выдавали, это что вообще и как? Работа журналистов - это давать факты, события так, как они есть.

У них больше нет ни аргументов, ни фактов, у них больше нет ничего! Они остались абсолютно голые в своих неприкрытых желаниях разграбить, уничтожить и разбазарить белорусское национальное достояние. И в этом плане интервью Протасевича - как осиновый кол в могилу тех, кто пытался завладеть Беларусью, находясь далеко за ее пределами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Коротченко: Запад пытается сделать из Протасевича жертву режима Видеоинтервью экс-редактора экстремистского телеграм-канала белорусскому телевидению - это булыжник, который попал в голову тех, кто планировал госпереворот в...

экс-редактора экстремистского телеграм-канала белорусскому телевидению - это булыжник, который попал в голову тех, кто планировал госпереворот в нашей стране. Громкие заявления продолжают активно обсуждать на медиаплатформах. Запад пытается сделать из Протасевича жертву режима. И это понятно. У них больше нет ни аргументов, ни фактов, у них больше нет ничего! Таким мнением с нашим каналом поделился главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.