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Республику Кипр назвали европейской страной с самым чистым морем
06.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Качество воды на 100 процентах пляжей государства признано отличным, сообщило Европейское агентство по охране окружающей среды. Высокие баллы также получили Австрия, Греция, Мальта и Хорватия.
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Качество воды на 100 процентах пляжей государства признано отличным, сообщило Европейское агентство по охране окружающей среды. Высокие баллы также получили...
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