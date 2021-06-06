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Некоторые скептики пытаются выискать в признаниях Протасевича признаки какого-либо давления

06.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Некоторые скептики пытаются выискать в признаниях Протасевича признаки какого-либо давления, а большинство просто не могут скрыть негативного отношения к "предателю", который пытается казаться  симпатичным "своим парнем". Такие откровенные впечатления прозвучали и в программе "60 минут" на российском канале. 


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Некоторые скептики пытаются выискать в признаниях Протасевича признаки какого-либо давления, а большинство просто не могут скрыть негативного отношения к...
 
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