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Некоторые скептики пытаются выискать в признаниях Протасевича признаки какого-либо давления
06.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Некоторые скептики пытаются выискать в признаниях Протасевича признаки какого-либо давления, а большинство просто не могут скрыть негативного отношения к "предателю", который пытается казаться симпатичным "своим парнем". Такие откровенные впечатления прозвучали и в программе "60 минут" на российском канале.
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Некоторые скептики пытаются выискать в признаниях Протасевича признаки какого-либо давления, а большинство просто не могут скрыть негативного отношения к...
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