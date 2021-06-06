Около 3 тыс. детских лагерей будут работать этим летом в Беларуси

Источник материала: БT

В Беларуси стартовала детская летняя оздоровительная кампания. Отдельные лагеря с круглосуточным пребыванием начали принимать ребят уже с 1 июня. Остальные завершают подготовительные работы. Особый акцент делается на обеспечение всех необходимых мер безопасности детей и персонала. К примеру, в летнем лагере "Неманский" первая смена уже началась.



При вместимости около 80 человек сейчас проходят оздоровление 56



Воспитанники поделены на 3 отряда, контакты между которыми сведены к минимуму. Работать лагерь будет в 4 смены до конца августа. За это время планируют оздоровить больше 230 школьников. Всего в республике нынешним летом будут работать около 3 тысяч лагерей различных типов. В них оздоровятся более 150 тысяч детей.



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