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Около 3 тыс. детских лагерей будут работать этим летом в Беларуси
06.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси стартовала детская летняя оздоровительная кампания. Отдельные лагеря с круглосуточным пребыванием начали принимать ребят уже с 1 июня. Остальные завершают подготовительные работы. Особый акцент делается на обеспечение всех необходимых мер безопасности детей и персонала. К примеру, в летнем лагере "Неманский" первая смена уже началась.
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В Беларуси стартовала детская летняя оздоровительная кампания. Отдельные лагеря с круглосуточным пребыванием начали принимать ребят уже с 1 июня. Остальные...
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