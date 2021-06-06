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Нанесение дорожной разметки 6 июня в Минске
06.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Нанесение дорожной разметки сегодня запланировано на следующих участках улично-дорожной сети города:
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
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Нанесение дорожной разметки сегодня запланировано на следующих участках улично-дорожной сети города: круговая развязка ул. Радиальная - ул. Ваупшасова; ул....
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