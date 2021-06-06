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Во время каникул сотрудники ГАИ проведут уроки безопасности в детских летних лагерях

06.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ГАИ продолжает мониторинг ситуации у пешеходных переходов, во дворах и возле учреждений образования. С начала этого года в Минске зафиксировано 38 аварий с участием несовершеннолетних, в которых 41 ребенок получил травмы. Причина - несоблюдение ПДД водителями или пешеходами. 

Во время каникул сотрудники ГАИ проведут уроки безопасности в детских летних лагерях. Также инспекторы будут беседовать с водителями и проверять соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ продолжает мониторинг ситуации у пешеходных переходов, во дворах и возле учреждений образования. С начала этого года в Минске зафиксировано 38 аварий с...
 
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