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Во время каникул сотрудники ГАИ проведут уроки безопасности в детских летних лагерях
06.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГАИ продолжает мониторинг ситуации у пешеходных переходов, во дворах и возле учреждений образования. С начала этого года в Минске зафиксировано 38 аварий с участием несовершеннолетних, в которых 41 ребенок получил травмы. Причина - несоблюдение ПДД водителями или пешеходами.
Во время каникул сотрудники ГАИ проведут уроки безопасности в детских летних лагерях. Также инспекторы будут беседовать с водителями и проверять соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров.
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ГАИ продолжает мониторинг ситуации у пешеходных переходов, во дворах и возле учреждений образования. С начала этого года в Минске зафиксировано 38 аварий с...
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