Центр детского творчества в Плещеницах провел отчетный концерт своих воспитанников

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Центр детского творчества в Плещеницах Логойского района провел отчетный концерт своих воспитанников. Перед зрителями выступили танцевальные и вокальные коллективы, юные артисты театрального объединения, модели и чтецы. Участники - ребята от 4 до 18 лет, многие - призеры районных, областных и республиканских конкурсов и фестивалей. В течение всего лета для ребят запланированы репетиции, занятия по интересам, ColorFests.