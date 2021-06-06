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Центр детского творчества в Плещеницах провел отчетный концерт своих воспитанников
06.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Центр детского творчества в Плещеницах Логойского района провел отчетный концерт своих воспитанников. Перед зрителями выступили танцевальные и вокальные коллективы, юные артисты театрального объединения, модели и чтецы. Участники - ребята от 4 до 18 лет, многие - призеры районных, областных и республиканских конкурсов и фестивалей. В течение всего лета для ребят запланированы репетиции, занятия по интересам, ColorFests.
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Центр детского творчества в Плещеницах Логойского района провел отчетный концерт своих воспитанников. Перед зрителями выступили танцевальные и вокальные...
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