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Капитальный ремонт дворовых территорий в Минске в 25 домах

06.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Капитальный ремонт дворовых территорий в столице запланирован на 15 объектах или 25 домах. Там отремонтируют пешеходные дорожки, восстановят газоны, покрасят детское игровое и спортивное оборудование. Также в комплексном подходе расширение проездов, обустройство велогаражей и автомобильных парковок. Сейчас работы уже ведутся на шести объектах. По улице Притыцкого, например, финальная стадия. 

Акцент в этом году и на ремонт наружных лестниц. В столичных дворах уже восстановили 75 конструкций.

 
 
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Капитальный ремонт дворовых территорий в столице запланирован на 15 объектах или 25 домах. Там отремонтируют пешеходные дорожки, восстановят газоны, покрасят...
 
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