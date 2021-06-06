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Капитальный ремонт дворовых территорий в Минске в 25 домах
06.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Капитальный ремонт дворовых территорий в столице запланирован на 15 объектах или 25 домах. Там отремонтируют пешеходные дорожки, восстановят газоны, покрасят детское игровое и спортивное оборудование. Также в комплексном подходе расширение проездов, обустройство велогаражей и автомобильных парковок. Сейчас работы уже ведутся на шести объектах. По улице Притыцкого, например, финальная стадия.
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Капитальный ремонт дворовых территорий в столице запланирован на 15 объектах или 25 домах. Там отремонтируют пешеходные дорожки, восстановят газоны, покрасят...
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