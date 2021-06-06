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В Беларуси ожидаются грозы, град и сильные ливни
06.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Завтра в стране ожидаются грозы. Возможны град и сильные ливни. В отдельных районах будет шквалистое усиление ветра - до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 10-16° C, днем 21-27 тепла.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Завтра в стране ожидаются грозы. Возможны град и сильные ливни. В отдельных районах будет шквалистое усиление...
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