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В Беларуси ожидаются грозы, град и сильные ливни

06.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Завтра в стране ожидаются грозы. Возможны град и сильные ливни. В отдельных районах будет шквалистое усиление ветра - до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 10-16° C, днем 21-27 тепла.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Завтра в стране ожидаются грозы. Возможны град и сильные ливни. В отдельных районах будет шквалистое усиление...
 
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