Интервью Романа Протасевича стало суперрезонансной темой недели

Источник материала: БT

Оказывается, бомба на борту рейса Афины - Вильнюс все же была информационная, сдетонировал Роман Протасевич. Основатель и бывший главный редактор экстремистского телеграм-канала выложил все карты закулисья беглой оппозиции. 26-летний террорист в самом начале громкого интервью признался: говорить о своих делах решил без какого-либо принуждения и давления. Впрочем, это опять стараются не замечать беглые активисты и их компаньоны. Чувствует себя нормально, разве что немного простыл. И ему абсолютно наплевать, что подумают о нем недавние соратники из Варшавы и Вильнюса.



Протасевич подробно рассказал об организации протестов в Минске и других городах в августе 2020-го: кто стоял у истоков, как происходит финансирование, кому нужны голодные бунты, как готовились силовым методом свергнуть власть в нашей стране и убить Президента. Задержанный сдал всех.





Признаться, о многих вещах мы догадывались и ранее. И говорили об этом в эфире не раз. Но интервью все равно удивило, если не сказать больше. Удивило циничным отношением к самой Беларуси со стороны тех, кто якобы зовет нас в светлое будущее. Удивило алчностью и наглым воровством грантов. Удивило прямым подчинением западным спецслужбам. Наконец, удивило банальной жадностью и маниакальным стремлением к власти. Ради которой, эти люди, похоже, готовы на все. В том числе, и в отношении своих же.



О кукловодах протестов и страшной изнанке беглой оппозиции и не только - далее в нашем сюжете.



Любите ли вы театр так, как его любят пойманные оппозиционеры? Откровения, сливы, покаяние и слезы Романа Протасевича. Все это мы увидели 3 июня в интервью наших коллег с телеканала ОНТ.



Ведь еще каких-то 9 месяцев назад Протасевич и его друг-террорист Путило без каких-либо угрызений совести, упиваясь славой, гордо заявляли о своей причастности к протестам в Беларуси, причем прекрасно понимая, какое наказание им светит.



Роман Протасевич: "Да, я делал многие вещи. Планы".



Путило о том, что он координатор протестов: "Мы подсчитали, что нас можно привлекать по 15 статьям сразу".



Бывший главный редактор деструктивного оппозиционного телеграм-канала свою вину не отрицает, но углы все же старается сгладить.











Роман Протасевич: "Во-первых, важно понимать, я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицы 9 августа. Как только мне предоставили документы, предъявили обвинения, я сразу признал свою вину по ст. 342 Уголовного кодекса. Это организация массовых несанкционированных акций. Я сразу в полном объеме признал свою вину по этой части. Дальше я сознавал, что призывы, которые я опубликовал в том числе, они стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки. Три дня Минск жил в хаосе. "Я никогда не переходил на прямые оскорбления представителей власти, я всегда понимал, что рано или поздно за свою деятельность я могу понести ответственность".



Роман Протасевич признался, что выступал посредником между заговорщиками (планировавшими убить нашего Президента) и штабом беглых. Все проходило на тех самых zoom-конференциях заговорщиков, которые планировали ликвидировать Президента, его детей, интернировать белорусов, а затем поделить власть и разорвать Беларусь на части.



Роман Протасевич: "Это был я. Я объясню, с чем это было связано. Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской. Я долгие годы был знаком с Щегельским, который являлся одним из мозговых центров того, что происходило, и с Зенковичем. Я был тогда в зоне АТО. Щегельский был главным психиатром всей линии соприкосновения с украинской стороны".



Для него это момент истины: задержанный властями в аэропорту Минска Роман Протасевич уже перед телекамерами приподнимает завесу оппозиционных тайн: сдает имена, явки, пароли: "Все политические лидеры, которые находятся за рубежом, живут в хороших условиях: два основных штаба, штаб Латушко и штаб Тихановской".

- А где живет Латушко?

- Из того, что я знаю: он снимает квартиру стоимостью около 3000 евро в месяц. Это явно очень хорошее жилье. На ту же Тихановскую работает целая спецслужба литовская, у нее свой охраняемый дом".



Раскрывая подробности доходов соратников-предателей, свой заработок Протасевич предпочел приуменьшить.

Роман Протасевич: "Я никогда не получал никаких больших денег. Если говорить про эти расписки, которые попали и в Сеть, и на ТВ, это то, что я получал в этом году. 1250 евро в месяц для Литвы это ровно то же самое, что, живя в Минске, я бы получал 1250 рублей. Это деньги, на которые можно жить, но это абсолютно не заоблачная сумма. Получать 1250 евро в месяц - обычная средняя стандартная зарплата".



Оппозиционный блогер Максим Филиппович: "То, что Протасевич говорил о зарплате в 1500 € - это просто смешно. Экстремист за свою террористическую деятельность получал не только зарплату, но и гранты на деструктивные проекты. А суммы там не маленькие!"



Кажется, что он уже никого не боится, раскрывая все новые подробности заговора. Рома с ходу назвал фамилии 13 человек, включая ряд весьма известных медийных личностей и сотрудников штаба беглых. В чате под названием love hata сообщники принимали основные решения: где пройдет следующая акция, какую повестку должны держать телеграм-каналы, чтобы выводить людей на улицы.

Роман Протасевич: "Это был главный координационный чат уличных протестов, всей информационной войны. Там мы принимали основные решения: где пройдет очередная акция, какую мы должны держать информационную повестку. Один чат выполнял роль главного координационного инструмента всей информационной войны и уличных протестов".



Кстати, после этого интервью один из участников террористического закрытого сообщества Артем Шрайбан поспешно выехал из Беларуси в Украину. Его бегство еще раз подтверждает серьезность слов задержанного экстремиста и закрывает рот оппотелегам, которые с пеной у рта начали кричать, что на Романа Протасевича давили, его пытали, накачали "сывороткой правды" или пообещали "заложнику" отпустить его девушку. Но выглядел он вполне раскованно, конечно на рыцаря, готового ради любимой взять на себя убийство Кеннеди, явно не тянет. Но видно, что говорил он временами вполне охотно, с энтузиазмом сдавая своих недавних соратников.

Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия): "Вот когда вам говорили, что он законченное ничтожество, сколько там писало змагарья самого отпетого. Да вы не понимаете, это кровинушка от народа, они хотят как лучше. Вы вчера послушали, как они хотели как лучше. Ну как, понравилось? И заметим, это только полтора часа. Два с половиной еще показать нельзя. Я не представляю, что еще там будет твориться".









Когда накал протеста заметно иссяк, и на улицы уже трудно было выводить людей, западные кураторы предложили сделать ставку на силовой сценарий, а именно на группу военных внутри страны. В Беларуси остались нераскрытыми спящие ячейки, цель которых - смена власти.

Роман Протасевич: "Нужно вывезти около 20 семей из Беларуси, мы называли это эвакуировать, эвакуировав эти семьи, они должны были получить еще и деньги, на тот случай если силовой сценарий провалится, поэтому они требовали финансовых гарантий для своих семей".



Речь шла о сумме в 5-7 миллионов евро, но потом якобы сторговались на 200 тысячах долларов. Но и эти деньги куда-то исчезли. Вообще финансовые потоки оппозиции - отдельная тема. Фонд "Белорусский дом" изначально должен был стать штаб-квартирой большой диаспоры в Польше, но по факту собрал под одной крышей лишь строителей альтернативной Беларуси, которые загребали все деньги себе.

Роман Протасевич: Сейчас "Белорусский дом" в Варшаве - это ведущая организация, которая проконтролирует, по сути, все белорусские события, всю белорусскую повестку. Лично через премьера Польши, через карманы "Белорусского дома" Варшавы было выделено 53 млн злотых на помощь белорусским беженцам. Знаете, что самое интересное? Деньги вроде бы были выделены, т.е. и наша редакция там сидела, домофон разрывался круглые сутки, люди реально пытались приходить и обращаться за помощью. И людям просто никто ни разу не открывал. Хотя домофон неустанно звонил с часов 7-8 утра до часов 10, иногда даже 11 вечера".



В стране с виду единой оппозиционной белорусской коалиции, согласия нет, уверяет Протасевич: каждый тянет одеяло на себя - внутренняя грызня и дележка денег. По словам Протасевича, отношения между фигурантами крайне напряженные. Идет борьба за финансовые гранты и политическое влияние. И оппоненты не брезгуют никакими средствами.



Роман Протасевич: "Я думаю, все прекрасно понимают, что между инициативами и штабами было масса проблем. Открою страшную тайну, НАУ должна была запускать Светлана Тихановская. И, по сути, это должен был быть ее кабинет министров. Но за сутки до старта Латушко каким-то образом получил доступ ко всему и объявил НАУ своей инициативой. Перед этими событиями Павел Латушко пытался выторговать у Светланы Тихановской должность премьер-министра. И он просто за сутки до запуска украл проект. Это самый простой пример того, сколько на самом деле происходит внутренней грызни. Тот же Вечерко чуть ли не набил морду Ероховцу, представителю "Страны для жизни". То есть происходит очень много внутренних конфликтов, и это на самом деле то, чего больше всего боятся штабы. Понятно, что все преследуют свои интересы".



На каком-то этапе телеграм-каналы, созданные энтузиастами в ловких руках западных кураторов, превратились в инструмент влияния. После успеха в Беларуси прошлой осенью было решено расширить экспансию цветной демократии и в соседние страны.

- Шли разговоры о том, что, может, стоит создать отдельный канал о России, в Украине и так далее.



Сегодня очевидно: за экстремистскими телеграм-каналами стоят не просто обиженные на жизнь юные блогеры, а реальные спецслужбы. И мы видим, как другие правительства соседних государств превратились в стервятников и готовы разорвать нашу страну.

- Неужели за штабами не стоят спецслужбы?

- Стоят. Опять же, вопрос в том, что зачастую даже я как один из таких был главных бойцов информационной войны, зачастую даже я не имел доступа к каким-то совещаниям, к моментам, где принимались решения, кем и как они принимались.



- То есть вам просто доводилась повестка?

- Да, многие вещи, понятно, что они были там и заготовки каких-то планов, стратегий общих и т.д. Это же явно работа специалистов, а какие могут быть специалисты в белорусской оппозиции? Только если с большего это специалисты по отмыванию денег.



Все так хорошо шло, но вдруг начались проблемы, в частности с Даниилом Богдановичем, человеком из штаба кухарки Тихановской.

Роман Протасевич: "С Даниилом Богдановичем у меня был личностный конфликт. Он занимал должность директора сети InfoPoint. С недавнего времени отношения с ним не складывались. Я и эмоционально устал, и я не хотел выполнять какую-то политическую работу. Я хотел фотографией заниматься, плюс параллельно за два дня до вылета из Афин в Вильнюс шел разговор, чтобы уволить меня. Вечерко написал фразу, мол, "по прилете обсудим перспективы нашего дальнейшего сотрудничества". Я знал, что речь будет вестись об увольнении".



Роман говорит, что его могли сдать свои же. Не исключено, что одним из "недоброжелателей" является Франак Вечерка, еще один влиятельный человек из окружения Тихановской. Тот самый, кто начал писать в соцсетях об аресте Протасевича, когда тот еще не был задержан.



Свою грязную деятельность в АТО Протасевич старается сильно уменьшить. Хотя был ранен на Украине. Есть видео. Cтоит выяснить, на какой основе был в Донбассе - контрактной или, что называется, для общего развития, за компанию с друзьями-неонацистами?



Максим Равреба: "Азов" - это чисто нацистский батальон, даже американцы это признают и, насколько я знаю, не помогают. В "Азов" принимали всех, если нацист, умеет держать оружие, имеет минимальную физподготовку, всех брали в этот батальон террористический и давали в руки оружие. Протасевич не имел никаких мотивов участвовать в войне на территории Украины, но поскольку он был на Евромайдане, поскольку он участвовал в захвате административных зданий, в уничтожении памятников и других преступлениях, он уже не мог остановиться, он пошел дальше, он взял в руки оружие и продолжил делать то, что он делал, став международным террористом".



Если ты шел сражаться за правду, если ты готов был на все ради справедливости, как ее видел, какие же силы заставили тебя от своих убеждений за несколько дней отказаться? Протасевич в кадре не выглядит избитым, не выглядит покалеченным. В отличие от людей, выходивших на протесты, начитавшись его помойных телеграм-каналов.



Протасевич сотрудничает со следствием и молодец. Правильно делает. Это единственное, чем он сейчас может минимизировать вред, нанесенный своему государству. Казалось бы, и родителей его позиция должна только радовать. Должны же они понимать, что идет на пользу их сыну. Ан нет. Родителей одумавшегося Романа, оказывается, возмущает все происходящее с их отпрыском.



Вместо того, чтобы сидеть под дверью следственного изолятора и молиться за то, чтобы их сын одумался, и вся эта история поскорее закончилась, они полны решимости привлечь к своей борьбе за правду весь цивилизованный запад во главе с домохозяйкой Тихановской.



Как в их умную голову не приходит простая мысль, что именно эта невероятная компания и сдала их отпрыска, что Протасевич - это всего лишь расходный материал в борьбе за деньги и власть.



Когда революция откровенно провалилась, в ход идут показательные выступления артистов. Тех, у кого слабая психика, кто легко поддается на призывы всех этих мотолек и протасевичей. Пойти по стопам последнего и поиграть в мученика революции решил еще один недопатриот - Степан Латыпов - суд над которым начался в Минске. Прямо на скамье подсудимых он решил изобразить попытку суицида. Реквизитом для шоу послужила обычная шариковая ручка.



В присутствии конвоиров суицид не делают. Латыпов прекрасно знал, что милиционеры сразу окажут помощь и вызовут врачей. Так что горячий спич и дальнейшая постановка с "самоубийством" просто дешевая клоунада, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Потому что даже экстремистские помойки забыли, что это за Латыпов и за что его судят. Очередная сакральная жертва в прямом эфире. Все как и прописано в методичке.



Руслан Биязев, политолог: "Любая цветная революция подразумевает сакральные жертвы, любая. Так это технологически работает, если этого нет, то в технологической цепочке может быть сбой".



Демонстративный шантаж не изменит предъявленного обвинения. Латыпову вменяют три уголовных статьи, среди которых организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивление милиции и мошенничество в особо крупном размере. Суд продолжится 10 июня.



Об истинных, меркантильных целях наших невероятных много раз говорили белорусские политологи и общественные деятели. Но именно интервью Протасевича - человека, который был там и сам организовывал беспорядки, полностью изобличает его соратников. И наконец-то откроет глаза тем, кто до последнего не верил, что причина всей мнимой политической активности эмигрантов сугубо финансовая.



Руслан Бизяев, политический аналитик (Украина): "Фактически показания Протасевича, на мой взгляд, означают - закат эпохи цветных революций на постсоветском пространстве. События в Беларуси ставят на этом жирную точку, после показаний никто в здравом уме и трезвой памяти больше не будет предпринимать какие-то действия".



Впору спросить себя и стоило ради этого ломать свои судьбы? Ведь многие из тех, кого кукловоды протеста подстрекали на несанкционированную акцию, которых направляли и провоцировали на столкновения с силовиками, задержаны. Стоило обманываться великой идеей ради шайки предателей? Делить жизнь на до и после. Задумайтесь, людям, которые использовали вас как пушечное мясо, вы собирались доверить свою судьбу и судьбу страны.

Совершенно очевидно, что Протасевич все это рассказывал сам и рассказывал довольно живо, никаких принуждений не было. Это же подтверждает и звенящая тишина в польских да и других телеграм-каналах. Просто бить нечем. "Наша Нива" и вовсе посвятила 1,5-часовому интервью чуть более 20 строк. Тот случай, когда все все понимают, и идеалы якобы независимой журналистики в который раз аккуратно складывают на уже переполненную полку.



А вот эксперты уверены, что от такого удара многие оппозиционные активисты не оправятся. Ведь как сказал сам Протасевич, идеи там нет ни у одного товарища - сплошь попытки набить карманы. Как говорится, только деньги и ничего личного.