Полное интервью с Протасевичем только на YouTube-каналах посмотрели почти 800 тысяч раз

Источник материала: БT

Полное интервью с Протасевичем только на YouTube-каналах ОНТ и Агентства теленовостей всего за несколько дней посмотрели почти 800 тысяч раз. Если прибавить фрагменты - далеко за миллион выйдет. Неплохой результат. Настолько, что якобы независимый и беспристрастный YouTube повесил на видео ОНТ метку, мол, содержимое может шокировать. Шокировать может, но скорее тех, кто до сих пор верит в красивые слова беглой публики. Или постоянные штампы про "режим заставил" и прочую болтовню господина Вечерко. Который, напомним, сам признал, что в Беларуси работали по методичке Шарпа. И который, как мы узнали из интервью, установил еще ту диктатуру в своем окружении, которая вообще не предполагает никакой критики в отношении дамы, на которую так старательно пытаются примерить образ политика. Вот такую свободу слова, видимо, хотят построить и в новой Беларуси.



А еще шокировать может двуличие интернет-платформы. Ведь те же поделки про золотое дно, а там фейк на фейке, в абсолютно свободном доступе. Хотя мы прекрасно понимаем, такое ограничение на ролике лишь очередной показатель - интервью попало в самую точку.



Когда нечего возразить - остается только жаловаться и затыкать рот. Это протестная массовка сразу после выхода интервью начала заниматься любимым делом - активно писать жалобы и даже публиковать методички для своей дрессированной публики. Закрыть, забанить, запретить - лучший рецепт оппо-тусовки.

Все, что нужно знать о современном протесте и их понимании демократии.