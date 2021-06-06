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Полное интервью с Протасевичем только на YouTube-каналах посмотрели почти 800 тысяч раз

06.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Полное интервью с Протасевичем только на YouTube-каналах ОНТ и Агентства теленовостей всего за несколько дней посмотрели почти 800 тысяч раз. Если прибавить фрагменты - далеко за миллион выйдет. Неплохой результат. Настолько, что якобы независимый и беспристрастный YouTube повесил на видео ОНТ метку, мол, содержимое может шокировать. Шокировать может, но скорее тех, кто до сих пор верит в красивые слова беглой публики. Или постоянные штампы про "режим заставил" и прочую болтовню господина Вечерко. Который, напомним, сам признал, что в Беларуси работали по методичке Шарпа. И который, как мы узнали из интервью, установил еще ту диктатуру в своем окружении, которая вообще не предполагает никакой критики в отношении дамы, на которую так старательно пытаются примерить образ политика. Вот такую свободу слова, видимо, хотят построить и в новой Беларуси.

А еще шокировать может двуличие интернет-платформы. Ведь те же поделки про золотое дно, а там фейк на фейке, в абсолютно свободном доступе. Хотя мы прекрасно понимаем, такое ограничение на ролике лишь очередной показатель - интервью попало в самую точку.

Когда нечего возразить - остается только жаловаться и затыкать рот. Это протестная массовка сразу после выхода интервью начала заниматься любимым делом - активно писать жалобы и даже публиковать методички для своей дрессированной публики. Закрыть, забанить, запретить - лучший рецепт оппо-тусовки.
Все, что нужно знать о современном протесте и их понимании демократии.

 
Теги: Новости
 
 
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Полное интервью с Протасевичем только на YouTube-каналах ОНТ и Агентства теленовостей всего за несколько дней посмотрели почти 800 тысяч раз. Если прибавить фрагменты -...
 
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