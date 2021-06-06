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Как поляки отнеслись к заявлениям Протасевича - в интервью польского политолога Матеуша Пискорского
06.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Масштабный слив Романом Протасевичем своих подельников заинтересовал и поляков. Польское правительство за счет налогоплательщиков, которых без того потряс пандемический спад экономики, как выяснилось, содержало не белорусских беженцев, а белорусских жуликов.
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Масштабный слив Романом Протасевичем своих подельников заинтересовал и поляков. Польское правительство за счет налогоплательщиков, которых без того потряс...
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