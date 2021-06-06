Как поляки отнеслись к заявлениям Протасевича - в интервью польского политолога Матеуша Пискорского

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Масштабный слив Романом Протасевичем своих подельников заинтересовал и поляков. Польское правительство за счет налогоплательщиков, которых без того потряс пандемический спад экономики, как выяснилось, содержало не белорусских беженцев, а белорусских жуликов.



Белорусский дом в Варшаве и фонды помощи деньги на помощь получили, а помогли только себе. А мы прекрасно помним их обещания: уходите в стачку, выходите на улицы - заграница примет и поможет! Но так называемые помощники двери нуждающимся не открывают и на телефонные звонки не отвечают. Дозвониться туда, к слову, и мы безуспешно пытались несколько дней. Ну а сама оппозиция живет в дорогих аппартаментах и, как говорится, в ус не дует. Кому-то сладкая жизнь на чужбине, а кому-то тараканы на польской кухне.



Эдакий рецепт лапши на ушах по-змагарски. Как поляки отнеслись к заявлениям Протасевича? Могут ли быть замешаны польские круги в коррупционных схемах? И какую выгоду ждут от содержания беглой белорусской оппозиции? Ответы в интервью с польским политологом Матеушем Пискорским (видео).



